Ì£¤ÎÁÇAGF¤Ï3·î31Æü¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥³¡¼¥Ò¡¼´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤ÜÁ´ÉÊ¤ò7·î1ÆüÇ¼ÉÊÊ¬¤«¤é²Á³Ê²þÄê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÐ¾ÝÉÊÌÜ¤Ï¡¢´õ¼á°ûÎÁ¤Î¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Æ¥´¥ê¤ò½ü¤¯¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯58ÉÊ¡¢Ä´À°ÉÊ¤ò´Þ¤à¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼34ÉÊ¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯30ÉÊ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼29ÉÊ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¿¥¤¥×¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼25ÉÊ¤Î·×176ÉÊ¡£º£²ó¤Î²Á³Ê²þÄê¤Ë¤è¤ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Î¾å¾ºÉý¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï25¡ó¡Á55¡ó¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤