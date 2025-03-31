º£Ç¯ÅÙËö¤ÇÂà¿¦¤¹¤ë¡¢¸©¿¦°÷¤Ø¤Î¼­Îá¸òÉÕ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ º£Ç¯ÅÙ¡¢Âà¿¦¤¹¤ë¿¦°÷¤Ï182¿Í¤Ç¡¢¼°¤Ç¤Ï½ÐÀÊ¼Ô¤ËÂçÀÐÃÎ»ö¤«¤é¼­Îá¤È´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©Ä£¤Ç¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤«¤éÄêÇ¯Âà¿¦¤ÎÇ¯Îð¤¬61ºÐ¤Ë°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦¼Ô¤Ï84¿Í¡£ ¤¦¤Á65¿Í¤¬ºÆÇ¤ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡ÊÅÚÌÚÉôµ»´Æ¤òÌ³¤á¤¿¿¢Â¼ ¸øÉ§¤µ¤ó¡Ë ¡ÖÄ¹ºê±Ø¼þÊÕ¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¡£¤³¤Á¤é¤Ë´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Âà¿¦¤¹¤ëÁ°¤Ë