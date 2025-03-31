¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤¬½°µÄ±¡¤È»²µÄ±¡¤Ç½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¤ËÀ®Î©¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡È½ÏµÄ¤Î¹ñ²ñ¤é¤·¤¯¡¢À¯ÉÜ¤È¹ñ²ñ¤ÎÌò³ä¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡É¤È´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢½ÏµÄ¤Î¹ñ²ñ¤é¤·¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¯ÉÜ¤È¹ñ²ñ¤ÎÌò³ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤â¤Ç¤­¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤¬¤ª¤è¤½115Ãû2000²¯±ß¤Î¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤¬31Æü¡¢À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢À¿¿´À¿°ÕÁ´ÎÏ¤ò