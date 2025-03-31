ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3·î31Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô ¸Â·î¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ) Æü·Ð225ÀèÊª 6·î¸Â 45365( 39853) 9·î¸Â 438(38) TOPIXÀèÊª 6·î¸Â 44848( 43451) Æü·Ð225¥ß¥Ë 4·î¸Â 18077( 17077) 5·î¸Â 370( 37