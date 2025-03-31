¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÉÙ¹ë¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢ÃæÀ¾Éô¡¦¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¤ÎºÇ¹âºÛÈ½»ö¤ÎÁªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢Í­¸¢¼Ô2¿Í¤ËÌó1²¯5000Ëü±ß¤Î¾®ÀÚ¼ê¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ100Ëü¥É¥ë¤Î¾®ÀÚ¼ê2Ëç¤òÂ£¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¥Þ¥¹¥¯»á¡Ë¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï30Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿½¸²ñ¤Ç2¿Í¤ÎÍ­¸¢¼Ô¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì100Ëü¥É¥ë¡¢Ìó1²¯5000Ëü±ß¤Î¾®ÀÚ¼ê¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÀ¾Éô¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¤ÎºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ÎÈ½»ö¤òÁª¤ÖÁªµó¤ÎÅêÉ¼Æü¤Ï¡¢4