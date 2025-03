LEEVELLESが4月4日、2025年第1弾楽曲にして7枚目となるシングル「Brand New Day」をデジタルリリースすることが決定した。◆LEEVELLES 画像「Brand New Day」は、4月2日より放送のフジテレビB8station TVアニメ『この恋で鼻血を止めて』のオープニングテーマに起用される新曲だ。アニメのテンポ感とシンクロする軽快なメロディーとインパクトのあるサビが特徴的な仕上がりとなった。■7thデジタルシングル「Brand New Day」2025年4