ºòÇ¯12·î20ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖFRIDAY¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤¬¡¢30Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡¢¡È26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡É»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¥¹¥´¥¤¡×¡Ê6Ëç¡Ë¤«¤È¤¦¤¬¡Ö2025 JAPAN AMBASSDORºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÚÎØÅçÉü¶½»Ù±ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÅÔÃÞÂ¿²Â·Ã¤µ¤ó¤È¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¾·¤­Äº¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬