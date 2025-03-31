¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¤¬ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¤Ò¤à¥Ð¥¹¡×¤ò±¿Å¾¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤ëÁ÷·Þ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤Ò¤à¥Ð¥¹¡ª¡Ù¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ4·î3Æü¡¦10Æü³Æ20»þ15Ê¬¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ò¤à¥Ð¥¹¡ª¡Ù½é²ó¤ÏÀéÍÕ¡Ö¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¡×¤Î»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¸©Î©ÂçÂ¿´î¹â¹»¤ò3·î¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¹â¹»À¸¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¡ªËÜÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÁ÷·Þ¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢¾èµÒ¤Î¤ÎÌ´¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÌÀ¤ë¤¯³Ú