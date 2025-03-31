¡Ô¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØDayDay.¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢WEST. ¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØDayDay.¡Ù¤ÏÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢CMÃæ¤â¤º¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÂµ¤é½¡¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Õ3·î27Æü¡¢WEST.¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¡Ê37¡Ë¤¬¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÉÔÄê´ü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á