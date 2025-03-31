¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê2·î¡Ë17:30 ·ë²Ì-13.0% Í½ÁÛN/AÁ°²ó-3.1%¡Ê-3.2%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê²Á³Ê¡¦Á°Ç¯Èæ) ·ë²Ì-15.0% Í½ÁÛN/AÁ°²ó-5.1%¡Ê-5.2%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¿ôÎÌ¡¦Á°Ç¯Èæ)