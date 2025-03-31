¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯3·î28Æü¤«¤é¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë"¥Æ¥£¥é¥ß¥¹"¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òËþµÊ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£Æü¾ï¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢4·î¤«¤é¤Î¿·À¸³è¤òÁ°¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡¦¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¾å¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Á¡¼¥º¤¢¤ó¤ò½Å¤Í¤¿°ìÉÊ¡£¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ËÇ¦¤Ð¤»¤¿¤Û¤í¶ì¤¤¥â¥«