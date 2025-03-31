»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¡¢°ìÎé¤¹¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤é³ÕÎ½¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡ËÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï4·î1Æü¡¢À¯¸¢È¯Â­¤«¤éÈ¾Ç¯¤È¤¤¤¦¡ÖÀáÌÜ¡×¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤è¤ë¡ÖÃèÄß¤ê¹ñ²ñ¡×¤Ë¶ìÆ®¤·¤Æ¤­¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇ½é¤ÇºÇÂç¤ÎÆñÂê¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´´Éô¡Ë¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤®¤ê¤®¤ê¤Î3·î31ÆüÍ¼¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÅöÌÌ¤ÎÀ¯¸¢´íµ¡¤òÃ¦¤·¡¢¡Ö¼¡´ü»²µÄ±¡Áªµó¤ò¼´¤È¤¹¤ë¡Ø