¼«Ì±ÅÞ»³¸ý¸©Ï¢¤Î¿·Ã«ÏÂÉ§²ñÄ¹¤Î¼­Ç¤¤¬¡¢31Æü¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ã«ÏÂÉ§¤µ¤ó¤Ï»³¸ý¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ò8´ü32Ç¯Ì³¤á¤¿¸å¡¢2023Ç¯6·î¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ3·î28ÆüÉÕ¤Ç¼­Ç¤¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¡¢31Æü¤Ë»ý¤Á²ó¤ê¤Î¾ïÇ¤ÁíÌ³²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢²ñÄ¹¿¦¤Ï¶õÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢±öËþµ×Íº²ñÄ¹Âå¹Ô¤¬¿¦Ì³¤òÂå¹Ô¡£¸åÇ¤¤Î¸©Ï¢²ñÄ¹¤Ï6·î¤Î¸©Ï¢