¥¤¥ï¥·¤òßîÀ½¡Ê¤¯¤ó¤»¤¤¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é·úÊª¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤Î¿å»º²Ã¹©¹©¾ì¤Ç29Æü¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È3³¬·ú¤Æ¤Î¡ÖßîÀ½Åï¡×¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹©¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥ï¥·¤ÎßîÀ½Ãæ¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬²Ð»ö¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£