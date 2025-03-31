¤È¤­¤ËÂ¾¿Í¤ÎÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤ë¹ÔÆ°¤ä¸ÀÍÕ¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼þ°Ï¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿´¹½¤¨¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤È¸þ¤­¹ç¤¦¡ÛÌäÂê¹ÔÆ°¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¤­¤Á¤ó¤ÈÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤É¡¢´¶¤¸¤¿´¶¾ð¤ÏÀµÄ¾¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò°ìÅÙ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎäÀÅ¤ÊÂÐ½è¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚÌÀ³Î¤Ê¶­³¦