¾­ÍèÈ¯À¸¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²ÁÛÄê¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏºÇÂç¤Ç¤ª¤è¤½80¿Í¤¬»àË´¡¢3100Åï¤¬Á´²õ¡¦¾Æ¼º¤¹¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â10Ç¯Á°¤ÎÁÛÄê¤è¤êÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£31Æü¡¢¹ñ¤ÎÍ­¼±¼Ô²ñµÄ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Î¿·¤¿¤ÊÈï³²ÁÛÄê¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬¡¢ºä°æ³ØËÉºÒÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á´¹ñ¤Î»à¼Ô¿ô¤ÏºÇÂç29Ëü8000¿Í¤È¿ä·×¤µ¤ì¡¢10Ç¯Á°¤Ë»»½Ð¤µ¤ì¤¿32Ëü3000¿Í¤«¤é2Ëü5000¿Í¸º