ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤Î¿ÆÂ²Ï¢Â³»à»ö·ï¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¡¢ºÊ¤È¤È¤â¤Ë4ºÐ¤Î¼¡½÷¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ìµ¿¦ºÙÃ«·ò°ìÈï¹ð¡Ê44¡Ë¤òÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£