¥Ð¥¿¡¼¥·¥ê¥¢¥ë¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ¡×¤Ï¡¢4·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á4·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ØPEANUTS¡Ù¤È½é¥³¥é¥Ü¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¡¢Åìµþ±Ø¤Ë¤¢¤ëÂç´ÝÅìµþÅ¹ 1³¬MVP¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¥°¥Ã¥º¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ°ìÍ÷¢£7Æü´Ö¸ÂÄêº£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ¡×¤È¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØPEANUTS