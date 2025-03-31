¢£Á´¹ñ¤Î4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÅ·µ¤¿·Ç¯ÅÙ¤Î»Ï¤Þ¤ë1Æü¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌ³¤Æ»¤ÇÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜ¤äÅìËÌ¤Ç¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢Îä¤¿¤¤±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë¡¢´ØÅìËÌÉô¤Î»³ÃÏ¤Ç20¥»¥ó¥Á¡¢¹Ã¿®¤Ç15¥»¥ó¥Á¡¢È¢º¬¤«¤éÂ¿Ëà¡¦ÃáÉãÃÏÊý¤Ç10¥»¥ó¥Á¤Î¹ßÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ÀÑ¤â¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤â¡¢