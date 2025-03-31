¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï4·î1Æü¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×¤«¤é¥Ç¥Ë¥à¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×¿·¾¦ÉÊ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÍî¹ç¹¨Íý»á¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤ÁÇºà¡¢¤¤¤¤µ»½Ñ¡¢¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£2025Ç¯½Õ²Æ¤Î¿·¾¦ÉÊÂè2ÃÆ¤Ï¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ôÌó20ËüËç¤Î¿Íµ¤¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Î¿·