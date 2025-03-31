(c)BIGHIT MUSICJ-HOPE¤¬¡¢4·î1Æü¸á¸å1»þ¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMONA LISA (Remix so fine)¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£º£ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï21Æü¸á¸å1»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖMONA LISA¡×¤ò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¸¶¶Ê¤ò´Þ¤á¤ÆUK Garage¡¢Afro House¥¹¥¿¥¤¥ë¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢Sped up¡¢Slowed Down¤Î5¤Ä¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖMONA LISA¡×¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁê¼ê¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤òÌû²÷¤ËÉÁ¤¤¤¿¶Ê¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÆ±Ì¾¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥â¥Ê¥ê¥¶¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ