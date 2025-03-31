¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤¬Íè·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¼­Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÈËÜ¶½¶È¤Ïº£·î31Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢4·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ë¼­Âà¤¹¤ë»Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¤´¾µÂú¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À