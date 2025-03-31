ÃæµïÀµ¹­»á¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±31Æü¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü¸á¸å5»þ¤«¤éÆ±°Ñ°÷²ñ¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿½÷À­A¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯6·î2Æü¡¢Ãæµï»á¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÀ­Ë½ÎÏ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ä¾¸å¤«¤é¿´¿È¤ÎÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢Æ±·îÃæ½Ü¤´¤í¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ËÆþ±¡¡£Æ±7·îËö¤Ë¡¢Æ±¤¸ÉÂ±¡Æâ¤ÎÀº¿À²Ê¤ËÅ¾²Ê