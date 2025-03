待望のJAPAN 1st ALBUM『SHINE THE WAY』をリリースしたFANTASY BOYSがRay WEBに登場!「SHINE THE “NEW” WAY 〜FANTASY BOYSと迎える新生活〜」をテーマに、アルバムのこと、宿舎での共同生活のことなど、気になる質問をメンバー全員にインタビュー。一緒に生活しているからこそ知っていることや、日頃の仲のよさが伝わる回答をCHECK!JAPAN 1st ALBUM『SHINE THE WAY』についてQuestion ヒカルさん、ヒカリさんが中心となって