プロボクシングの２０２４年度年間優秀選手表彰式が３１日、都内で行われた。壇上で最優秀選手賞（ＭＶＰ）を受賞したスーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３１＝大橋）が、技能賞とＫＯ賞を受賞したＷＢＣ世界バンタム級王者・中谷潤人（２７＝Ｍ・Ｔ）に来年の東京ドームでの対戦を呼びかけ、それを見た殊勲賞のＷＢＡ世界バンタム級王者・堤聖也（２９＝角海老宝石）が「ぶっ壊す」と実現阻止に動くことを誓った。