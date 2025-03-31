２９日、サイクリングイベントでスタートを切った参加者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山3月31日】中国福建省武夷山市の武夷山国家公園で29日、環境保護の理念とスポーツの習慣を広めるサイクリングイベントが開かれ、参加者約200人が片道30キロメートルのコースを疾走した。２９日、サイクリングイベントに参加した愛好家ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２９日、サイクリングイベントに参加した愛好家