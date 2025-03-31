大相撲の春巡業が３１日、大阪・枚方市で行われた。関脇・王鵬（大嶽）は夏場所（５月１１日初日・両国国技館）に向けて三役以上で唯一、相撲を取る稽古を再開。関取同士の申し合い稽古で平幕・豪ノ山、宇良らと計６番取り「（体の動きは）普通ぐらい。一生懸命やるだけです」と語った。新関脇の春場所は６勝９敗と苦しんだ。春巡業は前日も三重・伊勢神宮から枚方市までバスで移動するなど、日程や移動もハードだが、夏場所を