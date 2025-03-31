群馬県教育委員会は2025年４月１日付の公立学校教員の異動について発表した。県立学校の異動は以下の通り。退職校長氏名勤務校職名田嶋正幸清陵校長天田徹也榛名校長丸橋覚高女校長郄橋浩昭桐高校長須川史子富実校長立見康明吾中央校長田中幸雄長野原校長渡邉恵里大泉校長退職副校長氏名