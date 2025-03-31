バイエルン・ミュンヘンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が自身のインスタグラムを更新し心境を明かした。現地時間29日にバイエルンは、ブンデスリーガ第27節でザンクト・パウリと対戦。試合は3−2で勝利したものの、58分から途中出場した伊藤洋輝が試合終盤に足を痛めてピッチを後に。バイエルンは翌日、伊藤が再び右中足骨骨折の重傷を負ったことを発表。離脱期間は明らかとなっていないが、ドイツ紙『Bild』によれば離脱期間は約3