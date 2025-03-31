ドジャースは開幕から5連勝、順調に勝利を重ねている。(C)Getty Images米国本土開幕カードでもドジャースが強さを発揮している。現地時間3月29日（日本時間30日）、対タイガース3戦目を7-3で勝利し、開幕5連勝を飾った。今季最初のドジャースタジアム3連戦、強豪タイガースを見事に3タテで退けている。【動画】米国内でも話題沸騰佐々木朗希の涙目シーンをチェック本拠地初先発で注目を集めた佐々木朗希が制球を乱し、初回か