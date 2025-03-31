PayPayは、「バーガーキング」においてキャッシュレス決済サービス「PayPay」が利用できるようになったと発表した。なお、商業施設内の店舗など一部店舗では利用できない。 さらに、「バーガーキング」で使える「PayPayクーポン」も発行されている。 クーポン内容は、1500円以上の購入で最大10％付与（最大200ポイント、1回まで）。期間は4月13日まで。決済前にク&#1254