先週（3月24日週）の動き：NY金続伸で3,100ドル超、5四半期連続上昇の見込み、国内金価格も年初来13回目の最高値更新 先週（3月24日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は、週末27、28日と再び最高値を更新し3,100ドル台に乗せることになった。前週に3,000ドル台に乗せた後でもあり、週前半はCTA（Commodity Trading Advisor）と呼ばれる短期筋のファンドと見られる売りに上値の重い展開で、節目の3,050ドルを下回