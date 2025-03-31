☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【3月】 31日(月) 106.99／1502円安・3万6000円割れ 28日(金) 109.34／679円安・3万7500円割れ 27日(木) 114.36／227円安・3万8000円割れ 26日(水) 112.85／246円高・3万8000円台回復 25日(火) 105.86 24日(月) 100.20 21日(金) 108.36 19日(水) 109.38 18日(火) 106.52／448円高・3万7500円台回復 17日(月) 100.94／343