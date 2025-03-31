■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3541) 農業総研 東証グロース (4890) 坪田ラボ 東証グロース (6920) レーザーテク 東証プライム (4661) ＯＬＣ 東証プライム (338A) ゼンムテック 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7203) トヨタ 東証プライム (7550) ゼンショＨＤ 東証