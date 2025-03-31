¤ª²Ö¸«¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃÀ¹¤ê¡ª ¿È¶á¤Ç´¬¤­µ¯¤³¤Ã¤¿¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤ª²Ö¸«¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Àµ­»ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯4·î24Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡ö4·î¤Ï¿·¼Ò²ñ¿Í¤¬³¹¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëµ¨Àá¡£ÃæÅÓºÎÍÑ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿·Â´°ì³çºÎÍÑ¤ÎÊ¸²½¤¬º¬¶¯¤¯¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Æþ¼Ò¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÊ¿À®¤Î»þÂå¤òÀ¸¤­È´¤¤¤Æ¤­¤¿¾å»Ê¤È¡¢À¤Âå´Ö¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤«¤é¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Î¤Ç