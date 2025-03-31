バンダはドジャース移籍前は引退寸前だったと明かした(C)Getty Images開幕から5連勝のドジャースのブルペンを支えるアンソニー・バンダについて、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が、ドジャース入団前は鳴かず飛ばずで「引退寸前」だったと明かしたことを伝えた。【動画】頼れるリリーバー！バンダの目覚ましい投球シーンを見よ同メディアは「アンソニー・バンダは、ロサンゼルス・ドジャースのリリーフ投手として常