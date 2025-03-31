2025年度予算が成立した衆院本会議＝31日午後2025年度予算案は31日の衆院本会議で成立した。一般会計の歳出（支出）総額は過去最大の115兆1978億円。衆院で少数与党の石破政権は野党の協力を得るため、異例となる2回の修正に応じ、24年度内の成立を図った。参院で予算案を修正し、衆院の同意を得て成立するのは現憲法下で初めて。政府は通常国会召集日の1月24日に予算案を提出。与党と維新が合意した高校授業料無償化や、所得