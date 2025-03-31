¤­¤ç¤¦Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤·¤¿¥¸¥°¥¶¥°¤Ï¡¢¸áÁ°£±£°»þ£¶Ê¬¤Ë¸ø³«²Á³Ê£±£µ£°£°±ß¤ò£µ£³£°±ß¡Ê£³£µ¡¥£³¡ó¡Ë¾å²ó¤ë£²£°£³£°±ß¤Ç½éÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡££±£°»þ£²£´Ê¬¤Ë£²£°£°£²±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÈ¿Å¾¤·£±£±»þ£±£²Ê¬¤Ë¤Ï£²£±£¹£¹±ß¤Ë¾å¾º¡£¸á¸å¤Ï³µ¤Í£²£°£°£°±ß¥È¥ÓÂæ¤Ç¤â¤ß¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢½éÃÍ¤ò¾å²ó¤ë£²£°£¸£°±ß¤Ç½éÆü¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS