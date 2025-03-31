¥ß¥é¥ó¤Ï¸½ÃÏ£³·î30Æü¡¢¥»¥ê¥¨A30Àá¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì·÷Æâ¤Î£´°Ì¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤¬£¹¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄËº¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦68Ê¬¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤Î¼ºÇÔ¤À¡£¥­¥Ã¥«¡¼¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤¬¥´¡¼¥ë±¦²¼¤òÎý¤Ã¤¿Êü¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥á¥ì¥È¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥ß¥é¥ó¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£´ËÜÌÜ¤ÎPK¼ºÇÔ¡£¤³¤ì¤Ï¥»¥ê¥¨A¥ï¡¼¥¹¥È¤Ç¡¢À®¸ùÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«50¡ó¤À¡£