¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï3·î31Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÃæµïÀµ¹­»á¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤ò¼õÎÎ¡¢¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ü¤Þ¤Ç¿Í¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Óµ­¼Ô²ñ¸«²ñ¾ì¤ÎÌÏÍÍ¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Ï¡ÖÅö¼ÒµÚ¤ÓÅö¼Ò»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î23ÆüÉÕ¡ØÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÀßÃÖ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ù¤Ë¤Æ¸øÉ½¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Íø³²´Ø·¸¤òÍ­¤·¤Ê¤¤ÊÛ¸î»Î¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡ØÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¡Ù