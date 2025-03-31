JASM¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯¤ò¼õ¤±¡¢¶¦»ºÅÞ¸©°Ñ°÷²ñ¤¬ÃÏ²¼¿åÊÝÁ´¾òÎã¤Î²þÀµ¤ò·§ËÜ¸©¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶¦»º¸©°Ñ°÷²ñ¡ÖÍ­µ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¤ÎÇ»ÅÙ¾å¾º¤ÏJASM¤Î²ÔÆ¯¤È°ø²Ì´Ø·¸ÌÀ¤é¤«¡×ÃÏ²¼¿åÊÝÁ´¤òÍ×µá·§ËÜ ¸©¤¬JASM¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯³«»Ï¤ò¼õ¤±¡¢·§ËÜ»Ô¤ÎÄÚ°æÀî¤Ç¹©¾ìÇÓ¿å¤ò½èÍý¤·¤¿¿å¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Í­µ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊPFAS¢¨¡Ë¤Î°ì¼ï¡ÖPFBS¡Ê¥Ôー¥¨¥Õ¥Óー¥¨¥¹¡Ë¡×¤È¡ÖPFBA¡Ê¥Ôー¥¨¥Õ¥Óー¥¨ー¡Ë¡×¤ÎÇ»