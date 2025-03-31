物流の「2024年問題」を背景に、貨物事業者は業務の効率化が求められています。こうしたなか、警察庁が取得すると配送先の近くに駐車できる「駐車許可」について、申請する貨物事業者の負担軽減のための通達を出しました。物流の「2024年問題」では、トラックドライバーなどの時間外労働の上限が制限され、働き方改革が行われるため、輸送力の減少が懸念され、貨物事業者は業務の効率化を求められています。こうしたなか、周囲に駐