31日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝149円09銭前後と、前週末午後5時時点に比べ1円30銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円51銭前後と73銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース