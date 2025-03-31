児島湾大橋 岡山市は、南区の山火事に伴う児島湾大橋の歩道の全面通行止めを3月31日午後2時に解除すると発表しました。周辺での消防活動が収束したためとしています。 児島湾大橋について、岡山市は3月28日に車道のみ通行禁止を解除していましたが、「今後の消火活動に備える」として歩道部分に消火用のホースを設置し、通行止めを継続していました。