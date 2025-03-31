元タレント・中居正広氏の女性トラブルを巡るフジテレビの問題で、第三者委員会の報告会見と、フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）とフジテレビによる会見が３１日夕方から行われる。これまでの経過をまとめた。２０２３年６月＝フジテレビが中居氏と女性のトラブルを把握８月＝フジテレビが港浩一社長（当時）にトラブルを報告２０２４年１２月１９日＝女性セブンが中居氏のトラブルを報道２５