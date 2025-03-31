フォークデュオの「ゆず」は31日、公式サイトを通じ、ライブ会場やオフィシャルストアで販売していたチャリティーエコバッグの売上収益金912万6328円を、能登半島地震・豪雨の義援金として石川県に寄付したと発表した。「YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑」「YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come」「YUZU Orchestra Concert 2024 ゆず晦日」などのライブ会場やオフィシャルストアで販売していた「Chururi チャリティーエ