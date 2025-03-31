ドラマに登場する気になるアイテムにフォーカスする「ドラマアイテム速攻リサーチ」。今回紹介するのは、29日に放送された日本テレビ系ドラマ『相続探偵』の最終話に登場したアイテムだ。矢本悠馬＝『相続探偵』最終話より(C)日テレ○ノーブルチェアーズ「HERO - BLACK EDITION(ヒーロー ブラックエディション)」人気コミック『相続探偵』(西荻弓絵・原作、漫画・幾田羊)を原作とした本作は、灰江七生(赤楚衛二)が主人公。クセ強