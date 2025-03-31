【MODEROID バスターマシン7号】 予約開始：4月1日12時 発売日・価格：未定 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID バスターマシン7号」を4月1日12時より予約開始する。発売日と価格は共に未定。 本製品は、アニメ「トップをねらえ2!」に登場する地球帝国宇宙軍太陽系直掩部隊直属の第六世代型恒星間航行決戦兵器「バスターマシン7号」を