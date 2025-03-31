【第48話】 3月31日 公開 「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」 【拡大画像へ】 小学館は3月31日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第48話「お届けもの」をサンデーうぇぶりにて公開した。 今回のエピソードでは、学校を休んだ江口のためにプリントを届けに行く池沢。先生や江口の母から「変なこと」をしないか心配される池沢は……。