3月31日（現地時間30日、日付は以下同）。アトランタ・ホークスは、敵地ファイサーブ・フォーラムでミルウォーキー・バックス相手に145－124で勝利し、2連敗から抜け出した。 この試合では昨年のドラフト全体1位指名のザカリー・リザシェイがゲームハイの36得点に6リバウンド、ダイソン・ダニエルズが22得点9リバウンド6アシスト5スティール、トレイ・ヤングが19得